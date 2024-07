Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Videoleap med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Videoleap er en kraftig og kreativ videoredigeringsapp laget av Lightricks. Den er designet for å gjøre videoredigering enklere, raskere og mer intuitiv, uavhengig av erfaringsnivå. Den tilbyr brukerne en rekke redigeringsverktøy, klare maler, eksklusive lydeffekter, klistremerker, fonter, arkivopptak og mer. Videoleap gir en brukervennlig plattform som lar brukere lage fantastiske bilder med bare noen få trykk. I tillegg har appen 4,5 stjerner fra over 130 000 brukere, 920 000 følgere på tvers av sosiale mediekontoer og 75 millioner nedlastinger. Det er en flott app for de som nettopp har begynt med videoredigering, så vel som for de som er erfarne filmskapere. Med Videoleap kan brukere ta del i den kreative flyten deres og tilpasse hver enkelt ramme med letthet.

Nettside: videoleapapp.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Videoleap. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.