Konfirmasi Data Pengguna Dengan Platform Verifikasi Terintegrasi. Kembangkan infrastruktur digital perusahaan Anda dengan system keamanan yang otomatis dan terintegrasi di Verihubs dengan teknologi otentikasi and verifikasi user. Verihubs er en identitets- og risikobeslutningsplattform for Indonesia. Vi har hjulpet mer enn 290 ledende bedrifter/startups i flere sektorer, inkludert banker, fintech, e-handel, forsikring og andre digitale sektorer for å forhindre svindel. Rangert som nr. 1 i Indonesia av National Institute of Standards and Technology (NIST) når det gjelder ytelse og nøyaktighet, ble vår AI-baserte ansiktsgjenkjenningsteknologi (FR) en stift i forebygging av svindel i denne nye æraen med digital akselerasjon. Løsningene våre har blitt klarert av BCA – den største private banken i Indonesia, IFG (en av de største statseide forsikringene), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA og mange andre industriledere.

