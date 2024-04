Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Verifact AI med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

VerifactAI fungerer som en plagiatkontroll, men for fakta: Du legger inn teksten din, den analyserer hva som er skrevet og prøver å finne kilder på Google. På denne måten kan du se etter feil eller AI-hallusinasjoner i teksten din før du publiserer. Vi bruker proprietære maskinlæringsalgoritmer som forstår hvilke utsagn som må faktasjekkes, og søker deretter på internett én etter én etter andre kilder som sier det samme. Og vet du hva som er best? Det tar bare et minutt per tekst!

Nettside: verifactai.app

