Operasjonalisere utslippshåndtering. Kvantifiser og rapporter Scope 1, 2 og 3-utslipp enkelt for overholdelsesformål mens du setter og sporer mål på bedriftsnivå og netto-null-initiativer. Validere er et SaaS-selskap for måling, rapportering og verifikasjon (MRV) som hjelper energiorganisasjoner med å transformere frakoblede, ufullstendige data til klare og umiddelbart handlingsbare veier til økonomisk og miljømessig verdi. Over 50 av Nord-Amerikas ledende energiselskaper stoler på Valideres teknologi og tverrfaglige eksperter for å forstå deres fysiske og miljømessige varer og navigere i et stadig mer komplekst miljø med klarhet og letthet. Validere er på et oppdrag for å bedre menneskelig velstand ved å gjøre energiforsyningskjeden effektiv og bærekraftig. Selskapet har kontorer i Houston, Calgary og Toronto.

Nettside: validere.com

