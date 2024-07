Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for USP.ai med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

USP.ai er et AI-drevet bildegenereringsverktøy utviklet for å hjelpe forfattere og kreative med å lage unike bloggbilder av høy kvalitet raskt og enkelt. Plattformen er drevet av banebrytende dyplæring og tekst-til-bilde-modeller, som lar brukere generere bilder fra tekstbeskrivelser. Brukere kan velge fra en rekke bildeforhold og stiler, samt unike forhåndseksisterende oppskrifter. Plattformen inkluderer også en WordPress-plugin, som gjør det mulig for brukere å generere bilder direkte fra WordPress-dashbordet. usp.ai tilbyr en gratis plan med begrensede alternativer, samt ulike betalte planer med ubegrenset bildegenerering og tilgang til eksklusive funksjoner. Betalte planer kommer også med enten en standard eller forbedret bildelisens, som gir mulighet for ubegrenset nettdistribusjon og utskriftsopplag på opptil 500 000 eksemplarer. Støtte er tilgjengelig via e-post, live chat og Discord.

Nettside: usp.ai

