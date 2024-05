Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Usedesk med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Usedesk er en kundestøtteplattform for automatisering, analyse og økning av kundeservice som bidrar til å heve kundens lojalitet. 1. Behandler alle forespørsler, anmeldelser og omtaler om bedriften din i ett enkelt vindu. Det er ikke nødvendig å hoppe mellom budbringere, chatter, sosiale nettverk, e-post, applikasjoner, anmeldelsessider og fora. Alt er lagret på ett sted. 2. Høyhastighets støttedrevet automatiseringsrutinearbeid: maler, utløsere og autosvar. Lagre chatteloggen og svar på vanlige spørsmål automatisk for å bruke mer tid i ikke-standardiserte situasjoner og spørsmål. 3. Analyse: avdelingens arbeid, agent, periode. Velg betingelsene og analyser resultatene i praktiske tabeller. Hvor raskt hver ansatt svarer, hvor mange forespørsler som behandles og hvor fornøyde kunder er, er nå helt klart, ett klikk unna i Rapport-delen. Vi vet hvor utfordrende kundeservice kan være og gjør vårt beste for ikke å være et sjelløst system, men en fullverdig og vennlig kundeservice: - Del kunnskapen vår offline og online: på webinarer, møter og konferanser. - Utdanne de beste kundeservicelederne. - Og alltid her for å hjelpe :)

Nettside: usedesk.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Usedesk. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.