Upward forbinder tusenvis av familier hver dag med de beste lokale omsorgspersonene for å tilby trygg, rimelig barnepass av høy kvalitet. Som landets mest elskede nettverk av undersøkte, lisensierte og bakgrunnssjekkede omsorgspersoner, gir Upwards familier en stressfri måte å oppdage, møte og bestille barnepass med de beste, foreldre-anmeldte omsorgsleverandørene i deres område. FINN DEN PERFEKT PLEIER FOR DIN FAMILIE MED OPPOVER Finn barnehager, barnepiker og barnevakter som dekker familiens unike behov. Uansett tidsplan, budsjett eller spesielle overnattingssteder, lar Upwards deg enkelt matche og veterinærleverandører for å finne den perfekte passformen for barnet ditt. Mange omsorgspersoner fullfører en bakgrunnssjekk-prosess når de blir med i Upwards, men foreldre har også muligheten til å be om en omfattende evaluering fra appen før de møter barnepassleverandører. MØT VIRTUELLT FOR Å SPARE TID MED OPPOVER-APPEN Vi forstår at det er avgjørende å finne den rette omsorgspersonen, og tiden din som forelder er begrenset. Upwards gjør det enkelt for foreldre og omsorgspersoner å koble til, chatte og planlegge virtuelle omvisninger og intervjuer for å sikre riktig passform uten problemer. Når du har funnet matchen din, kan du enkelt be om og planlegge barnepass direkte fra Upwards-appen. SE BARNE DITT VOKSE OG UTVIKLE Oppover omsorgspersoner har tilgang til hundrevis av pedagogiske aktiviteter og pensum utviklet for å sikre at barn hele tiden lærer og utvikler seg. Alle aktiviteter inkluderer omfattende instruksjoner som er tilpasset hver aldersgruppe (spedbarn, småbarn, førskolebarn og barn i skolealder), samt tips til foreldre om å hjelpe til med å fortsette utdanning hjemme. Omsorgspersoner kan enkelt dele bilde- og videooppdateringer fra Upwards-appen slik at foreldrene ikke går glipp av et øyeblikk. KOBLE TIL MED OPPOVERSAMFUNNET Få støtten du trenger fra andre familier i nabolaget ditt gjennom Upwards Community-forum. Motta svar på spørsmål om barnepass, atferd og utvikling, foreldrehacks og tøffe emner fra lokale eksperter på barnepass og tidlig utdanning. Når spørsmålene dine er besvart, kan du også dele og lære om barnevennlige aktiviteter og ting du kan gjøre med de små i nabolaget ditt. LISTE PÅ PLEIERSTJENESTER Søk om å bli med i det største omsorgsnettverket i Amerika for å matche lokale familier for barnehage-, barnepike- eller barnevaktbehov i nabolaget ditt. Samle inn anmeldelser fra foreldre og bygg opp omsorgspersonprofilen din i Upwards for å dele sertifiseringer, erfaring, tilgjengelighet og omsorgsfilosofi med familier i samfunnet ditt.

