Upfort er en ledende plattform for cybersikkerhet og forsikring som gir helhetlig beskyttelse mot nye cybertrusler. Upfort ble grunnlagt i 2017 for å utvide global tilgang til cyberresiliens, og gjør cyberrisiko enkel å administrere og enkel å forsikre. Upfort leverer nøkkelferdig sikkerhet bevist for å proaktivt redusere risiko og omfattende cyberforsikring fra ledende forsikringsselskaper. Med proprietære data og intelligent automatisering, forutser Upforts AI risiko og effektiviserer reduksjon for problemfri underwriting. Forsikringsselskaper, meglere og risikorådgivere samarbeider med Upfort for å tilby kundene motstandskraft og trygghet mot cybertrusler.

Nettside: upfort.com

