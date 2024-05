Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for UpBanx med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Brex for D2C-merker og innholdsskapere i Indonesia. UpBanx er Brex for D2C-merker og innholdsskapere i Indonesia. Vi hjelper kundene våre med å åpne en bedriftskonto med høy avkastning, få finansiering, administrere transaksjoner og lansere Web3-prosjekter, alt på ett sted. Det er over 700 000 D2C-merker og innholdsskapere i Indonesia. Hvis vi betjener dem alle, er det en markedsmulighet på 14 milliarder dollar per år.

