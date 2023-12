Unsplash er et nettsted dedikert til å dele arkivbilder under Unsplash-lisensen. Nettstedet gjør krav på over 207 000 medvirkende fotografer og genererer mer enn 17 milliarder bildevisninger per måned på deres voksende bibliotek med over 2 millioner bilder. Unsplash har blitt sitert som et av verdens ledende fotograferingsnettsteder av Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium og The Next Web. Unsplash lar fotografer laste opp bilder til nettsiden deres, som deretter blir kuratert av et team med fotoredigerere. De tillate opphavsrettsvilkårene på bildene har ført til at Unsplash har blitt en av de største fotoleverandørene på internett, med medlemmenes bilder som ofte vises i artikler. Likevel vakte deres beslutning om å slutte å bruke en "null"-lisens for creative commons i 2017 kritikk, da den tok rundt 200 000 bilder ut av allmenningen. Unsplash-lisensen er inkompatibel med creative commons-lisenser, og forhindrer bruk på nettsteder som Wikipedia. I februar 2018 endret Unsplash lisensvilkårene for å begrense salg av bilder uten først å oppdatere, modifisere eller på annen måte inkorporere nye kreative elementer i bildene, og forbyr salg av uendrede kopier, inkludert salg av bildene som utskrifter eller trykt på fysiske varer. 2019 ble Unsplash for Brands lansert, hvor annonsører kan dele merkede bilder på Unsplash.

Nettside: unsplash.com

