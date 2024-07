BOS er en plattform med lav kode/ingen kode som gir utviklere og bedrifter mulighet til å lage og distribuere nettapplikasjoner raskt og enkelt, uten å kreve omfattende kodeerfaring. Med UBOS kan brukere sømløst integrere APIer som ChatGPT, Dalle-2 og Codex fra OpenAI, og til og med bruke tilpassede ML-modeller. De kan også lage tilpassede admin klient- og CRUD-funksjoner for å effektivt administrere salg, inventar, kontrakter og mer. I tillegg lar UBOS brukere lage dynamiske dashboards som transformerer data til handlingskraftig innsikt og gir drivkraft til innovasjon for virksomheten deres. Det lar også brukere enkelt lage chatbots for å forbedre kundestøtten og skape en ekte omnikanal-opplevelse med flere integrasjoner. UBOS sin alt-i-ett-skyplattform kombinerer lavkode/ikke-kodeverktøy med avanserte teknologier for å gjøre nettapplikasjoner skalerbare, sikre, og enkel å administrere. Verktøyet inkluderer en lavkode/ingen kode Node-Red flytbygger for integrasjoner og ETL, en Appsmith UI Builder for interne verktøy, en utvidet UI-editor av UBOS.tech, et kodefritt databaseverktøy som Airtable og mye mer . UBOS har også en AI Creator-funksjon for å lage UI-widgets med ChatGPT, en distribusjonsbehandling for CI/CD og appmaler for å lage eller installere sammensatte apper. UBOS har et arbeidsområde som fungerer som et enkelt sted for å administrere verktøy og tjenester. UBOS hjelper også virksomheter med å optimalisere driften, redusere kostnader og drive vekst med lavkode skyløsninger. Plattformens hastighet, sikkerhet og skalerbarhet er hjørnesteinene i vellykket programvareutvikling. Funksjonene inkluderer en AI-assistent basert på LLM/GPT-3-modeller, banebrytende økosystem av visuelle utviklingsverktøy, bakgrunnsarbeidere og automatiseringstjenester, og et sømløst samarbeidsarbeidsområde. UBOS sin avanserte integrasjonsløsning kobles til enhver datakilde, integreres med alle eldre eller eksterne systemer, og utfører forretningsprosesser med letthet. Totalt sett er UBOS en brukervennlig plattform med lav kode som lar brukere lage kraftige nettapplikasjoner med letthet og hastighet.

Nettside: ubos.tech

