UASDVIRTUAL åpner dørene for å svare på kravene fra nye tider i et historisk øyeblikk med akselerert utvikling og innvirkning av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i hverdagen til mennesker og byer. Utdanning skisserer et nytt scenario i undervisnings-læringsprosessen: den digitale epoken, mediert av datamaskinen, kommer for å bryte tradisjonelle paradigmer og generere en stor endring i utdanningsmodellen, og fremveksten av nye kommunikasjonsmuligheter lar oss gi muligheten til å spre kunnskap gjennom fjernundervisning. The Primacy of America, i tråd med tiden, og med den hensikt å redusere gapet som fjerner det store flertallet fra kulturens fordeler, legger inn i sin læreplan som tilbyr ulike avstandsmodaliteter for å tilby flere og bedre muligheter til studenter. , på grunn av tid, arbeid, avstand eller familie, ikke er i stand til systematisk å ta en universitetsgrad. UASD Virtual Campus tilbyr alle sine brukere et verktøy for kommunikasjon, samarbeid og overføring av kunnskap, som lar dem overvinne rom- og tidsbarrierene til den tradisjonelle utdanningsmodellen. Dette virtuelle rommet gir dem et mangfold av læringsressurser og integrerer Web 2.0-verktøy for å oppmuntre mottakerne av dette fellesskapet til å sette seg inn i et dynamisk miljø, og dra nytte av IKT i læringsledelse.

Nettside: uasd.edu.do

