Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Type Network med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Type Network er en ny modell for typedesign, utvikling, lisensiering og bruk. Den ble bygget som svar på de ofte komplekse og stadig skiftende kravene til god typografi og smarte typebrukere. Type Network er et privat selskap eid av typedesignere, og er fokusert på sitt oppdrag – å finne og støtte den beste typen og publisere den for de beste designerne.

Nettside: typenetwork.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Type Network. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.