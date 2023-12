Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for X Pro med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

X PRO, tidligere TweetDeck er en dashbordapplikasjon for sosiale medier for administrasjon av X (tidligere Twitter) kontoer. TweetDeck, som opprinnelig var en uavhengig app, ble senere kjøpt opp av Twitter Inc. og integrert i Twitters grensesnitt. Den ligner på Twitters "Dashboard-app" som ble avviklet i 2016. I likhet med andre Twitter-applikasjoner har den et grensesnitt med Twitter API for å tillate brukere å sende og motta tweets og se profiler. Det var den mest populære Twitter-applikasjonen med en markedsandel på 23 % i juni 2010, og fulgte kun den offisielle Twitter-nettsiden med 45,7 % andel for å legge ut nye statusoppdateringer. Den kan brukes som en nettapp, MacOS-app eller en Chrome-app.

Nettside: tweetdeck.twitter.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet X Pro. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.