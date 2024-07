TutorEva er et AI-verktøy drevet av GPT rettet mot å gi pedagogisk støtte og løsninger for studenter. Dette verktøyet letter først og fremst lekser og eksamensforberedelser ved å tilby AI-drevne løsninger døgnet rundt. TutorEvas tjenester spenner fra å løse spesifikke spørsmål lastet opp av brukeren til å gi veiledning for overordnet oppgavefullføring. Den er designet for å håndtere forespørsler fra et bredt spekter av universitetsfag. Den har flere funksjoner, inkludert AI CourseMate, som kan assimilere kurs lærebøker og dokumenter for å hjelpe til med å forbedre GPA, og DocSolver, som lar brukere laste opp en hel oppgave for løsning. I tillegg gir TutorEva tilgang til løsninger for populære lærebøker verifisert av eksperter og et interaktivt AI-veiledningssystem med detaljerte, veilede forklaringer. TutorEva tilbyr rettidig og detaljert assistanse, som overgår interaksjoner på chatbot-nivå med personlig veiledning og levende forklaringer. Dessuten gir det en plattform for brukere å stille spørsmål, noe som gjør læringsprosessen mer interaktiv. TutorEva kan også hjelpe med lekser i lærebok og nettstudievansker gjennom TutorEva-utvidelsen. Denne utvidelsen forenkler beskjæring og løsning av spørsmål direkte fra brukerens skjerm, noe som øker effektiviteten til nettstudier. Tutoreva beskrives konsekvent som en studiepartner, som gir støtte ikke bare i problemløsning, men også i forberedelse til oppgaver og eksamener.

Nettside: tutoreva.com

