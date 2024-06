Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Tuskr med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Tuskr er en moderne skybasert testadministrasjonsprogramvare som tilbyr en rekke funksjoner for å forbedre testprosessene dine. Skriv uttrykksfulle testcases med rik tekst, tabeller og skjermbilder. Gjennomfør fleksible testkjøringer med alle eller en undergruppe av testsakene dine. Integrer sømløst med chat- og problemsporingssystemene dine. Nyt funksjoner i bedriftsklasse som papirkurv, revisjonsspor, tofaktorautentisering og enkel pålogging for forbedret sikkerhet. Tuskr genererer detaljerte testrapporter og innsiktsfulle beregninger, noe som gir bedre synlighet og muliggjør datadrevne beslutninger. Vi tilbyr en generøs gratis plan og fleksible prisalternativer som passer for små team til store bedrifter. Start med vår gratis 30-dagers prøveversjon, inkludert eksempeldata, for en rask og enkel evaluering. Vårt dedikerte kundestøtteteam sikrer en forfriskende kundeopplevelse, forpliktet til å løse dine problemer. Opplev effektiviteten og bekvemmeligheten til Tuskr for strømlinjeformet testadministrasjon. Registrer deg for en gratis prøveversjon i dag og revolusjoner testprosessene dine.

Nettside: tuskr.app

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Tuskr. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.