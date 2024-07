TuneFlow er en intelligent musikkplattform drevet av AI. Den er designet for å forenkle og forbedre musikkskaping, uavhengig av brukerens kompetansenivå. Med TuneFlow har brukere tilgang til en rekke kraftige AI-funksjoner som dekker ulike aspekter ved musikkproduksjon. Disse funksjonene inkluderer Voice Clone, som lar brukere velge og klone stemmer eller generere sine egne; ChatGPT Lyrics, et kraftig verktøy for å generere tekster om ethvert emne; Smart Composer, som hjelper brukere å kickstarte musikkideene sine med forhåndsdesignede melodier og akkompagnementspor; Smart Drummer, et AI-drevet verktøy som automatisk fyller trommeklipp med foretrukne beatstiler; og Ultra-Clean Source Separator, som skiller blandede lydspor inn i individuelle vokal-, tromme-, bass- og andre stammer. TuneFlow tilbyr også bransjeledende lydtranskripsjon, som transformerer sang- eller instrumentopptak til MIDI-noter. Brukere kan enkelt generere lo-fi-hiphop-sanger med One-Click Lo-Fi-plugin. I tillegg tilbyr TuneFlow et plugin-marked med et fellesskap av AI-musikere som stadig bygger og deler nye AI-modeller. Plattformen er tilgjengelig fra alle enheter med skysynkroniseringsmuligheter, og TuneFlow Desktop-versjonen tilbyr avanserte lydredigeringsfunksjoner og støtte for VST/VST3/ AU plugins. Brukere kan også importere og eksportere prosjekter sømløst og bli med i et kreativt fellesskap for å dele arbeidet sitt og samarbeide med andre. TuneFlow oppdateres jevnlig med nye funksjoner og tilbyr en rekke prisalternativer, inkludert muligheten for videoskapere, selgere og selskaper å få tilgang til royaltyfrie musikk-APIer for prosjektene sine.

Nettside: tuneflow.com

