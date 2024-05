Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for TrustPulse med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

TrustPulse er en frittstående sosialt bevist app som integreres med alle nettstedsplattformer inkludert WordPress. Du må ha en TrustPulse-konto for å kunne dra nytte av denne plugin-en. Klikk her for å komme i gang med TrustPulse FOMO-appen. TrustPulse kommer med en brukervennlig varslingsbygger for sosialt bevis som lar deg lage vakre WordPress FOMO popup-vinduer som er bevist å konvertere. Du kan tilpasse meldingen, fargene, bildene og mer for å matche dine FOMO-sosiale bevis-varsler med nettstedet ditt. Med TrustPulse kan du velge mellom 2 typer FOMO-kampanjer: * Nylig aktivitet: Vis en direktestrøm av nettstedsaktivitet som WooCommerce-kjøp, registrering av medlemskapssider, e-postregistreringer og mer. * On-Fire: Vis antall personer som tar handling på nettstedet ditt i en gitt periode. Ved å bruke TrustPulse WordPress FOMO-plugin, har brukere sett en umiddelbar økning i konverteringsfrekvensen.

Nettside: trustpulse.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet TrustPulse. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.