Umiddelbare bakgrunnssjekker for bedrifter. TrueBiz hjelper finansielle tjenesteleverandører med å redusere manuell gjennomgang under bedriftsintroduksjon. Vi setter farge på selskapets bakgrunn med 250+ datapunkter på selskapet fra hele nettet (som bransje og adresse), og oppsummerer viktige risikoindikatorer. Prosessen tar sekunder – ikke dager, slik at leverandører av finansielle tjenester effektivt kan møte risikokrav og ombord nye virksomheter raskere.

Nettside: truebiz.io

