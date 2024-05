Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for TripLog med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

TripLog er en omfattende plattform for kjørelengde og kostnadsrefusjon designet for å redusere lønnskostnader, øke produktiviteten og fjerne manuelle, arbeidskrevende prosesser fra ledelse og brukere. Våre utmerkede funksjoner inkluderer automatisk kjørelengdesporing, OCR-kvittering, tilpassede regler for hyppige turer, fritak for pendlerlengde, automatisk korteste avstandsberegning og overrapportert utgiftsflagging.

Nettside: triplogmileage.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet TripLog. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.