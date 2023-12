Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Travis CI med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Travis CI er en vertsbasert kontinuerlig integrasjonstjeneste som brukes til å bygge og teste programvareprosjekter hos GitHub og Bitbucket. Travis CI tilbyr ulike betalte planer for private prosjekter, og en gratis plan for åpen kildekode. TravisPro tilbyr tilpassede distribusjoner av en proprietær versjon på kundens egen maskinvare. Kilden er teknisk gratis programvare og tilgjengelig stykkevis på GitHub under tillatelige lisenser. Selskapet bemerker imidlertid at det store antallet oppgaver som en bruker trenger å overvåke og utføre kan gjøre det vanskelig for noen brukere å lykkes med å integrere Enterprise-versjonen med sin egen infrastruktur.

Nettside: travis-ci.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Travis CI. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.