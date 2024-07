TransLinguist er en avansert plattform som muliggjør ekstern og hybrid flerspråklig kommunikasjon for en rekke arrangementer, inkludert webinarer, konferanser, treninger, rådhus og workshops. Det skiller seg først og fremst ut for sine flerspråklige sanntidsoversettelsesevner, noe som gjør det til et ideelt verktøy for selskaper som streber etter global rekkevidde og inkludering. TransLinguist har fjerntolking av video, live-teksting og undertekster, tegnspråktolkning, og dets egenutviklede TransLinguist Speech AI, blant andre omfattende løsninger. Plattformen tilbyr også et bredt spekter av språkrelaterte tjenester som omfatter oversettelse, transcreation, transkripsjon, undertekst og teksting, redigering og korrekturlesing, samt maskinoversettelse etter redigering, voiceover, web- og applokalisering, etc. TransLinguist henvender seg til en rekke bransjer som itererer regjering/NGO, finans, reise og gjestfrihet, e-læring og utdanning, ingeniørfag og IT og mer. Plattformen understreker et betydelig fokus rundt datasikkerhet, og lover et trygt miljø for brukerne. Brukere har rapportert en økning i publikumsengasjement og bemerkelsesverdige kostnadsbesparelser etter å ha byttet til TransLinguist. Totalt sett søker TransLinguist å bygge bro over språkbarrierer på en brukervennlig måte, og baner vei for effektiv global kommunikasjon.

Nettside: translinguist.com

