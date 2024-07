Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for TLDR This med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

TLDR Dette er et gratis nettbasert tekstoppsummeringsverktøy som bruker toppmoderne AI for automatisk å kondensere lange artikler, dokumenter, essays eller artikler til viktige oppsummeringsavsnitt. Verktøyet kan brukes av alle som er overveldet av informasjonsoverbelastning, for eksempel studenter som studerer til eksamen, forfattere som ønsker å raskt oppsummere artiklene sine, lærere som trenger å oppsummere et langt dokument eller kapittel for studentene sine, eller journalister som trenger å oppsummere en lang artikkel for deres avis eller magasin. TLDR Dette eliminerer annonser, popup-vinduer, grafikk og andre distraksjoner på nettet for å gi deg en ren og fokusert leseopplevelse, samtidig som du velger de mest relevante punktene fra en tekst og filtrerer ut svake argumenter, grunnløse spekulasjoner, prangende fraser og oppmerksomhetsløsere. Videre trekker verktøyet automatisk ut forfatter- og datoinformasjon, relaterte bilder, tittel og lesetid fra nyhetsartikler og blogginnlegg. Den er også integrert med nettleserutvidelser, slik at artikler kan oppsummeres med bare et klikk.

Nettside: tldrthis.com

