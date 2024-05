Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Timesheets.com med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Timesheets.com er en brukervennlig og rimelig tidsregistreringsløsning for ansatte for bedrifter som ønsker å spare på lønnskostnader eller øke faktureringen. Ansatte kan spore tiden sin med mobilsiden vår, eller administratorer kan begrense hvor ansatte klokkeslett inn til bestemte kontorplasseringer. Vårt DCAA-kompatible system har et fullstendig revisjonsspor og tillatelsesarkitektur som sikrer sikkerhet og ansvarlighet. Rapporter kan eksporteres til en rekke lønns- og regnskapsprogramvareplattformer, inkludert QuickBooks.

