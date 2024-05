Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ThirdChannel med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

ThirdChannel tilbyr den eneste teknologiløsningen i butikken og på nett drevet av lidenskapelige merkeeksperter. Ved å utstyre dyktige, lidenskapelige merkevarerepresentanter med kraftig skybasert teknologi, kan de foreta intelligente salgsoptimaliseringer i både e-handel og i butikkmiljøer. ThirdChannel ble opprettet med en enkel idé i tankene - merker og mennesker er symbiotiske. Folk knytter sin identitet til merkevarer; de blir alt merket promoterer. Vi tror det er en dedikert, lidenskapelig gruppe mennesker som representerer alt merkevaren din står for – livsstil, verdi, etikk. Hos ThirdChannel finner vi disse menneskene og matcher dem til merkevaren din basert på livet de elsker å leve. I kjernen vår tror vi at virksomheter overgår konkurrentene når de er datadrevne. På sin side kan deres folk ta veilede beslutninger som fører til målbare resultater. ThirdChannels detaljhandelsutførelse og kundestøtteprogramvare for e-handel gir innsyn i sanntidsdata for både nett- og butikkaktivitet. Ved å samle millioner av datapunkter i enkle dashboards, har merker og merkevarerepresentanter tilgang til raske oversikter samt dypdykkanalyse som kan brukes til å ta meningsfulle beslutninger. Administrer og oppretthold innsikt i folk og drift fra ett enkelt, organisert dashbord. Vår pakke med intuitive detaljhandelsløsninger lar deg ha sanntidssynlighet til hver av butikkene dine hvor som helst i verden, uansett hva klokken er. Vår proprietære teknologistabel inkluderer Core Store Reporting, Advanced Sales Reporting, Retail Presence Optimizer og Store Selection Service. Merkevarer trenger sanntidsinnsikt i salgsaktivitet på nett og i butikk, kunder må styrke sin produktkunnskap i kritiske øyeblikk av kjøpsreisen, og merkevarerepresentanter må ha evnen til å skape en uforglemmelig kjøpsopplevelse. Våre merkevarerepresentanter er visuelle merchandising-eksperter, online chat-entusiaster og salgseksperter som er dedikerte til kundene dine.

Nettside: thirdchannel.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ThirdChannel. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.