The Spoon gir daglig analyse og rapportering om den matteknologiske revolusjonen. Vi snakker med innovatørene, forstyrrerne og skaperne som hjelper til med å gjenoppfinne mat, matlaging og kjøkkenet og bringer disse samtalene til deg i form av intervjuer, dypdykkanalyser, podcaster og video. The Spoon er et søsternettsted til Smart Kitchen Summit, det ledende toppmøtet som samler ledere i mat-, hvitevare-, detaljhandel- og kjøkkenindustrien for å kartlegge fremtiden sammen.

Nettside: thespoon.tech

