Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for The Infinite Conversation med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

The Infinite Conversation er et AI-verktøy som skaper en endeløs dialog mellom Werner Herzog og Slavoj iek ved hjelp av maskinlæringsteknologier. Den genererer autonomt samtale, og simulerer en intellektuell diskusjon mellom disse to figurene. I stedet for å reflektere noens faktiske meninger, er innholdet fullstendig syntetisert av AI. Dette verktøyet kombinerer underholdning og teknologi ved å gjenskape de særegne talemønstrene og filosofiske tilbøyelighetene til de to tenkerne, og gir brukerne en oppslukende og unik opplevelse. Brukere kan lytte til samtalen gjennom en spiller innebygd i plattformen, som lar dem spille, pause og navigere gjennom diskusjonen. Hensikten med verktøyet er å illustrere AIs evner til å generere menneskelignende tale og tanke, og har ikke som mål å bidra med eller påvirke noen virkelige konsepter eller ideer. Det gir først og fremst en engasjerende mulighet til å nyte "hallusinasjonene" til en maskin som gjenskaper dialoger basert på diskrete og divergerende tankeretninger.

Nettside: infiniteconversation.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet The Infinite Conversation. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.