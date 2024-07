Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for The College Fix med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Student Free Press Association er en ideell organisasjon drevet av veteranjournalister for å hjelpe nybegynnere. Med vårt nyhetsnettsted for høyere utdanning, The College Fix, jobber vi med forfattere i college-alderen med det formål å identifisere og støtte unge mennesker som søker å forbedre campusjournalistikken, utforske karrierer i media og forplikte seg til prinsippene for en gratis samfunn.

Nettside: thecollegefix.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet The College Fix. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.