Art Newspaper står som det anerkjente tidsskriftet innen den globale visuelle kunstsfæren, og leverer omfattende dekning av internasjonale nyheter og hendelser. Med hovedkontor i London og New York, er denne engelskspråklige publikasjonen en hjørnestein i et nettverk av titler etablert av Umberto Allemandi, med utgaver tilgjengelig på italiensk, fransk, russisk, kinesisk og gresk. Med sin omfattende rekkevidde og autoritative stemme er The Art Newspaper fortsatt en viktig ressurs for kunstentusiaster over hele verden.

Nettside: theartnewspaper.com

