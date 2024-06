Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for TestQuality med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

TestQuality er et moderne teststyringsverktøy bygget av utvikler- og QA-eksperter, som øker testmetoder som shift-left, BDD, TDD/ATDD og kontinuerlig testing. Den er rask, brukervennlig, robust og integreres sømløst med Jira, GitHub, Selenium, Jenkins og mer. TestQuality tilbyr: - Nettbasert testadministrasjonsplattform for effektiv programvaretesting - Sømløs integrasjon med problem- og kravsporere, CI/CD-systemer og testautomatiseringsplattformer inkludert GitHub, Jira, Jenkins og Selenium - Forenklet oppretting av testsaker og administrasjon av testkjøringer - Strømlinjeformet koordinering av hele testprosessen - Dashboards og aktivitetsrapporter for enkel administrasjon og sporing av tester, milepæler og prosjekter - Skreddersydde gjøremålslister, filtre og e-postvarsler for sanntidsinnsikt og økt produktivitet

