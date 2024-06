Testomat.io er en ny generasjon Test Management System først for automatiserte tester. Dette er en kraftig løsning for å synkronisere dine automatiserte og manuelle tester på ett sted og effektivt samarbeide med teamet. Det gjør testaktiviteter fullstendig synlige og gjennomsiktige for alle lagkamerater Dev, PM, BA. Den fokuserte mange skifte-venstre-testingsmetoder med dybdeintegrasjon til automatiserte tester og CI\CD. Det intuitive brukergrensesnittet gjør det enkelt å lage testcases, organisere testplaner, administrere testkjøringer og koordinere smidige kontinuerlige testprosesser. Native out-the-box testautomatiseringsintegrasjon gjør det superraskt å importere testene dine til et teststyringssystem. Innebygd levende dokumentasjon og samarbeidsmuligheter gir transparent synlighet for alle med ett klikk. Spor teststatus og dekning enkelt og lag riktig veibeskrivelse ved å se på avanserte analyserapporter. Testomat.io støtter klassiske testtilfeller og BDD (Atferdsdrevet utvikling) / Gherkin-scenarier. Rask oversikt og hovedfunksjoner: - Integrasjoner med moderne js-automatiserte testrammer - Forgrening og versjonering for testtilfeller som git - Avansert BDD-støtte med trinndatabase og autofullføring - Avanserte ut-av-boksen CI\CD-integrasjoner (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) - Sanntidsrapportering og analyse inkludert ustabile tester, e-post og meldingsmeldinger - Autogenerert levende dokumentasjon og samarbeidsverktøy - Jira, Confluence native integrasjoner - Importører fra andre TMS med muligheten til å konvertere tester til BDD-format og mange flere. .. Skap et kraftfullt og samarbeidende rom uten noen barrierer. Få testadministrasjon med sømløse testautomatiseringsintegrasjoner. Start i dag med testomat.io Test Management System.

Nettside: testomat.io

