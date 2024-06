Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for TestLodge med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Et brukervennlig, produktivt verktøy for administrasjon av testsaker på nett for å administrere testarbeidet på en enkel, strømlinjeformet måte. Uanstrengt å bruke, TestLodge lar QA-team enkelt administrere sine testtilfeller og testkjøringer. Med et utvalg av mange ledende problemsporingsintegrasjoner kan du automatisk ta opp og oppdatere problemer for jevnere samarbeid på tvers av team.

