TestFit er gjennomførbarhetsplattformen for eiendom som gjør det enkelt å gjøre områdeplanlegging for utviklere, arkitekter og entreprenører som ønsker å maksimere nettstedpotensialet og få de riktige avtalene gjort raskere. TestFit tar seg av kjedelige oppgaver som å telle parkeringsboder, utarbeide iterasjoner og beregne avkastning på kostnader ved å generere raske konsept-iterasjoner basert på dine parametriske input. Våre AI-konfiguratorer optimaliserer de beste designløsningene for hvert nettsted med sanntidsinnsikt i design, konstruksjonsmuligheter og kostnader, slik at du kan spare tid på planleggingen av nettstedet, redusere risikoen ved å anskaffe avtaler og øke potensialet for alle nettstedene dine. Over 650 tilbud og 80 000 enheter blir evaluert i TestFit per uke.

Nettside: testfit.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet TestFit. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.