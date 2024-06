Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Test IO med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

I mer enn et tiår har Test IO vært en pålitelig testpartner for hundrevis av ikoniske merker – tett samarbeid for å levere eksepsjonelle produktopplevelser til kunder over hele verden – samtidig som de har skapt profesjonelle muligheter for de mer enn 400 000 (og voksende!) forskjellige medlemmene av vårt internasjonale crowdtesting-samfunn. Siden vi begynte i NYSE: EPAM i 2019, har vi offensivt avansert våre evner på tvers av kvalitetsingeniørtjenester og profesjonelle testtjenester – og opprettholder vår langvarige posisjon som ledende innen publikumstesting og kvalitetssikring – samtidig som vi har fått anerkjennelse av Gartner som ledende innen applikasjonstesttjenester.

Nettside: test.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Test IO. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.