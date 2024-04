Tenyks er en spin-out fra University of Cambridge som oppfinner måten menneskeheten samhandler med AI for å beskytte og glede. For å beskytte verden mot misbruk av AI, men også for å sikre at AI utvikles med lidenskap, spenning og glede! Vi bygger en MLOps-overvåkings- og valideringsplattform som hjelper AI-utviklere som jobber med datasynsdata for å bygge mer pålitelig programvare raskere. Konkret hjelper plattformen vår ML-utviklere med å forstå hva som er galt med programvaren deres og fikse det. Hos Tenyks setter vi målene våre latterlig høye og holder sammen for å nå lenger enn noe tidligere mulig. Vi starter i det små, jobber hardt og leverer raskt, og omfavner de uunngåelige hindringene med åpne hjerter fordi utfordringer gir næring til vårt brennende ønske om læring. Tenyksianere skiller ikke mellom arbeid og lek. Vi forfølger ganske enkelt vår visjon om fortreffelighet, og lar andre bestemme om vi jobber eller spiller.

Nettside: tenyks.ai

