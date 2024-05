Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Templatic med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Templatic tilbyr over 90 premium WordPress-temaer designet for en rekke formål, inkludert e-handel, kataloger, eiendom, arrangementer og blogger. Temaene er tilpassbare, SEO-vennlige og kommer med funksjoner som ett-klikks installasjon, eksempelinnhold og responsiv design. Templatic tilbyr også plugins og et medlemskapsalternativ for tilgang til alle temaer til en rabattert pris.

Nettside: templatic.com

