Templateiki er et nettsted som tilbyr moderne bloggermaler med avanserte funksjoner og design. De fleste malene har et elegant utseende og skyggeeffekt som gir et komplett utseende. Våre maler er det mest avanserte nivået kodet med fleksible tagger som gir et perfekt responsivt design uten etterslep. Alle malene har et kreativt og profesjonelt utseende og spesialdesignet for bloggere som magasiner, aviser, blogger osv.

Nettside: templateiki.com

