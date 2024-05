Lønn går uten smerte. Massebetalinger uten bank. Raskere betalinger uten gebyrer. Sikrere betalinger uten stress. Telleroo reduserer risikoen for bulkbetalinger for bedriftseiere, interne økonomiteam, regnskapsførere og bokholdere. Du kan enkelt forberede lønnskjøringer, og deretter finansiere en avgrenset e-pengekonto når du trenger å behandle dem. Det er sikrere enn å gi bedriftsbanktilgang til tredjeparter og langt mindre problemer enn å håndtere bankmandater, massebetalingstjenester og filopplastinger. Når en lønnskjøring er klar, finansierer du kontoen og betalinger sendes umiddelbart eller på den planlagte datoen. Telleroo har en toveis synkronisering med Xero og kobles til andre betalings- og lønnsløsninger som Employment Hero, Staffology, ExpenseIn og SafeHR. Du kan også laste opp en betalingsfil fra Sage, QBO eller andre steder for å sende betalinger på sekunder. Gi lagkameratene dine tillatelse til å opprette, gjennomgå og godkjenne betalinger, og stoppe konsernsjefens flaskehals. Telleroo vil varsle deg hvis bankdetaljer oppdateres, en ny ansatt/leverandør legges til, eller hvis et mottakernavn er et fullstendig samsvar, delvis samsvar eller ikke samsvar med bankkontoinnehaveren, noe som gir deg et ekstra lag med beskyttelse. Du kan til og med skanne bankdetaljer fra fakturaer for å redusere risikoen for betalinger til nye leverandører! Bruk Telleroo til å betale UK-baserte leverandører og ansatte i GBP eller til å konvertere og sende betalinger i USD, EUR, AUD, CAD og mer! Hvis du er en Xero-bruker kan du avstemme internasjonale betalinger uten å måtte justere valutakursen.

Nettside: telleroo.com

