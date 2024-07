Tarta for Companies er et AI-drevet jobbsøkings- og søknadsverktøy utviklet for å strømlinjeforme jobbsøkeprosessen. Tarta fungerer som en personlig jobbassistent og samler stillingsannonser fra forskjellige kilder, og sikrer en omfattende og deduplisert samling fra jobbtavler og karrierenettsteder, oppdatert hver time. Denne funksjonen har som mål å spare brukere for tid og forhindre at de går glipp av potensielle muligheter. Verktøyet gir en sentralisert plattform for jobbsøkere for å utforske arbeidsmuligheter på tvers av et mangfold av selskaper, inkludert kjente som Tesla, Amazon og Target. Spesielt understreker systemet viktigheten av timing i jobbsøknader, slik at brukerne kan holde seg informert og søke raskt. Tarta samhandler gjennom naturlige språkkommandoer, slik at brukere kan be om jobbsøk skreddersydd etter deres preferanser. I tillegg forenkler verktøyet kommunikasjon ved å varsle brukere om relevante ledige stillinger, og til og med tilby assistanse om intervjuplanlegging. Tarta for Companies er en del av det bredere Tarta-økosystemet, og serverer både individuelle arbeidssøkere og bedrifter. Den har som mål å automatisere og forbedre jobbsøkingsprosessen, og gi brukerne relevante muligheter på en effektiv måte. Verktøyet tilbyr også en Chrome/Edge-plugin for ekstra bekvemmelighet og en kunnskapsbase for ekstra støtte.

Nettside: tarta.ai

