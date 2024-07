Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Targum Video med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Targum Video er en AI-basert, superrask videooversettelsestjeneste. Det lar brukere enkelt oversette videoer til flere språk i løpet av sekunder. Bruk av tjenesten innebærer å laste opp en videofil eller gi en lenke til videoen. Deretter oppdager tjenesten automatisk språket, transkriberer og oversetter videoen og gir en vert for brukeren. Tjenesten har også trendvideoer på hjemmesiden og gir en plattform for å dele videoer på tvers av ulike sosiale medieplattformer. Videre kan brukere registrere seg for betatilgang for å få tilgang til flere funksjoner. Targum Video er et pålitelig og effektivt verktøy for å oversette videoer raskt og nøyaktig.

Nettside: targum.video

