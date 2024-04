VR Content Management Systems - Mest populære apper

Et VR-innholdsstyringssystem (CMS) brukes av organisasjoner til å samle, lagre og analysere alt VR-innhold på et sentralisert sted. Etter hvert som VR fortsetter å utvikle seg, vil disse verktøyene bli stadig viktigere for bedrifter som ønsker å administrere og organisere alt virtuelt innhold som er laget for bedriftsformål. Brukere kan laste opp 360-graders videoer og bilder direkte til disse plattformene og redigere dem i løsningen, ofte ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonalitet. Disse verktøyene lar bedrifter publisere VR-innholdet sitt direkte fra plattformen. Mange av disse løsningene tilbyr også rapportering og analyser, slik at brukere kan bedre forstå oppførselen til publikum som får tilgang til dette innholdet. Denne programvaren gir brukerne muligheten til å skape konsistens mellom VR-opplevelser, og sikrer konsistent merkeidentitet eller myndighetsbestemmelser. Et VR CMS skal ikke forveksles med et AR CMS, som er en plattform som lar brukere laste opp, administrere og publisere AR-innhold.