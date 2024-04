Programvare for informasjon om besøksatferd - Mest populære apper

Programvare for etterretning om besøksatferd observerer handlingene til hver besøkende i et fysisk rom ved hjelp av ulike datakilder som gjeste-Wi-Fi, persontellere eller kameraer, og sporer dermed individuelle lokasjoner. Dette gir fysiske arenaer mulighet til å få dypere innsikt i besøkendes interaksjoner, opplevelser og motivasjoner, og kaster lys over kundereiser og generell atferd. Disse løsningene kan også integreres med sosiale medier, kundedataplattformer og andre eksterne kilder som værapplikasjoner for å gi en omfattende forståelse av besøkendes opplevelser. Når de er koblet til disse datastrømmene, gir etterretningsprogramvaren for besøkende atferd til fysiske bedrifter innsikt som ligner på de e-handelsplattformene som kommer fra overvåking av besøkende på nettstedet. Disse verktøyene presenterer analytiske dashboards for å se besøksfrekvens per individ, demografiske detaljer og fottrafikkmønstre, noe som letter optimering av lokale layout og forståelse av faktorer som påvirker besøksatferd. Dashbordet kan inneholde varmekart som illustrerer besøkskonsentrasjoner og muligheten til å segmentere diagrammer og grafer basert på spesifikke demografiske kriterier.