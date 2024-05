Programvare for virtuell tilpasning - Mest populære apper Mest populære Nylig lagt til

Virtuell tilpasningsprogramvare gir klesbedrifter mulighet til å tilby kundene detaljert størrelsesinformasjon, noe som forbedrer deres evne til å gjøre velinformerte kjøp av klær på nettet. Forhandlere kan utvikle tilpassede størrelsesdiagrammer for produktene sine eller gjøre det mulig for kunder å lage personlige størrelsesprofiler, og anbefale varer som gir best passform. Denne programvaren kan integreres i e-handelsplattformer eller i butikkkiosker for å heve kundeopplevelsen. Siden virtuell tilpasningsprogramvare hovedsakelig er et kundevendt verktøy, må den integreres med kundeorientert programvare som e-handelsplattformer og personaliseringsverktøy, samt backend-systemer som e-handelsanalyseprogramvare.