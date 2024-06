Video-e-postprogramvare - Mest populære apper

Video-e-postprogramvare gjør det mulig for brukere å legge ved personlige videoer til e-poster, noe som forbedrer kommunikasjonsarbeidet. Markedsførere bruker video-e-post for å berike e-postkampanjene sine med engasjerende videoinnhold, mens salgsrepresentanter bruker det til å tilpasse e-postene sine til kunder og potensielle kunder. Noen video-e-postverktøy er spesielt designet for enten salgs- eller markedsføringsteam, og tilbyr funksjoner som er skreddersydd for deres behov. For markedsføring kan disse funksjonene inkludere kampanjeplanlegging, sporing og muligheten til å laste opp e-postlister. For salgsteam kan de tilby automatisert e-postoppfølging og CRM-programvareintegrasjoner. Mens noen videohosting- og skjerm-/videoopptaksprogramvare inkluderer video-e-post som en tilleggsfunksjon, er mange video-e-postløsninger frittstående verktøy. Disse løsningene kommer ofte med e-postsporingsfunksjoner, for eksempel sporing av mottakerhandlinger, og integreres med populær e-postprogramvare, slik at brukere kan fortsette å bruke sine foretrukne e-posttjenester.