Unified Workspaces-programvare - Mest populære apper

Unified workspace-programvare konsoliderer ulike applikasjoner til én enkelt plattform, slik at brukere kan få tilgang til flere verktøy uten å forlate det enhetlige arbeidsområdet. Ansatte mister ofte verdifull tid i løpet av arbeidsdagen ved å bytte mellom applikasjoner eller søke etter informasjon. Samlede arbeidsområder løser dette problemet ved å integrere alle applikasjonene i selskapets teknologistabel, noe som reduserer tiden som brukes på å navigere mellom ulike programvareverktøy. Disse løsningene kombinerer vanligvis populær programvare for samarbeid, kommunikasjon og samarbeid i skyinnhold, med noen produkter som også integreres med andre vanlige applikasjoner. Funksjonene til enhetlige arbeidsområder kan variere betydelig. Bedriftsløsninger prioriterer ofte sikkerhet, og tilbyr funksjoner som innebygd eller integrert enkeltpålogging (SSO), sikkerhetsdashbord for administratorer og forbedret innebygd funksjonalitet. Andre alternativer for enhetlig arbeidsområde legger vekt på brukervennlighet og tilkobling, og gir funksjoner som passordsparere for flere apper og aktivitetsfeeder på tvers av apper.