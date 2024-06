Unified APIs-programvare - Mest populære apper Mest populære Nylig lagt til

Unified APIs, også kjent som universelle eller normaliserte APIer, tilbyr et enkelt "meta"-grensesnitt for å samhandle med ulike programvareapplikasjoner innenfor samme kategori. Disse verktøyene fungerer som et abstraksjonslag, som administrerer kommunikasjon med flere applikasjoner ved å konsolidere og standardisere deres APIer og datamodeller til ett enhetlig API. SaaS-leverandører utnytter disse verktøyene for å forenkle opprettelsen av kundevendte integrasjoner med flere applikasjoner i samme kategori, for eksempel regnskap, bank, skylagring, CRM, e-post, HR, lønn eller planleggingssystemer. Denne tilnærmingen kan redusere tiden og ressursene som trengs for å utvikle en rekke lignende integrasjoner betydelig. For eksempel kan et SaaS-produktteam som tar sikte på å integrere ansattes data fra ulike HR-systemer i applikasjonen deres unngå å bygge separate integrasjoner for hvert HR-system. I stedet kan de lage en enkelt integrasjon med en enhetlig HR API, som kobler applikasjonen deres til alle de ønskede HR-systemene. Å bruke en enhetlig API sikrer en strømlinjeformet API-design og en konsistent utvikleropplevelse.