Opplærings- og utviklingsbedrifter - Mest populære apper

Bedrifter som spesialiserer seg på opplæring og utvikling tilbyr en outsourcet løsning for ansattes utdanning. De utfører utviklingsstrategier og gjennomfører treningsøkter, enten på stedet eller virtuelt. Tjenestene deres dekker et bredt spekter, inkludert generell virksomhet, overholdelse, myke ferdigheter og bransjespesifikk kunnskap. Noen tilbyr også uformell opplæring med fokus på områder som teambygging. Bedrifter samarbeider med disse leverandørene for å forbedre de ansattes kompetanse og øke produktiviteten. Vanligvis samarbeider menneskelige ressursavdelinger tett med opplærings- og utviklingstjenester for å planlegge alle opplæringstiltak. I tillegg velger noen selskaper opplæring av e-læringsprogramvare for å utfylle eksisterende programmer eller som et alternativ til outsourcing.