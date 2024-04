Programvare for markedsføring gjennom kanalen - Mest populære apper

Gjennom-kanal markedsføringsprogramvare gjør det mulig for merkevarer å koble seg sømløst til sine kanalmarkedsførere, partnere (som forhandlere, agenter, distributører og forhandlere) og byråer for å utføre skalerbare markedsføringsprogrammer. Denne programvaren letter oppsettet av tilpassede innholdsopplevelser for lokale markedsførere eller kanalpartnere, samt gjennomføring av digitale markedsføringskampanjer på vegne av merkevaren. Også kjent som distribuert markedsføringsprogramvare, tilbyr den kontinuerlig markedsføringsstøtte til kanalpartnere, og hjelper selskaper med å administrere merkevarebygging og spore kanalytelse. Skillet fra programvare for partneradministrasjon, som primært forenkler kommunikasjon og innholdsutveksling mellom selskapet og dets partnere, fokuserer gjennom-kanal markedsføringsprogramvare spesifikt på å automatisere markedsføringsprosessen. Det gir verktøy for å lage kampanjer og markedsføringsinnhold, og reduserer dermed kostnader for bedrifter. Markedsførere bruker denne programvaren for å optimere finansieringen for lokal markedsføring og utvide annonsering og lokale markedsføringsmeldinger gjennom deres distribuerte nettverk. I motsetning til markedsføringsautomatiseringsprogramvare, som også effektiviserer markedsføringsarbeidsflyter og måler kampanjeresultater, brukes gjennom-kanal markedsføringsprogramvare utelukkende av kanalpartnere for å forsterke merkevarer og øke inntektene. Det gir merker større kontroll over bruken av markedsføringsmateriell i distribuerte nettverk, samtidig som det tilbyr partnere fleksibilitet til å tilpasse markedsføringsinnhold. Gjennom-kanal markedsføringsprogramvare integreres ofte med CRM-programvare, slik at partnere kan laste opp kundeemner og tilleggsposter for markedsføringsformål. For å bli inkludert i kategorien Gjennomkanalsmarkedsføring må et produkt: * Tillat kanalpartnere å få tilgang til markedsføringsmateriell, eiendeler og verktøy gjennom en automatisert plattform. * Tilby evner for administrasjon av potensielle kunder, inkludert pleie av kundeemner, poengsum og sporing av kundeemner. * Hjelpe kanalpartnere med å implementere effektive, skalerbare og merkevarekompatible markedsføringskampanjer. * Tilby rapporteringsfunksjoner for å spore suksessen til gjennom-kanal markedsføringsprogrammer, som omfatter e-poster, arrangementer, digital annonsering og andre beregninger.