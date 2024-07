Syntetisk dataprogramvare - Mest populære apper Mest populære Nylig lagt til

Syntetisk dataprogramvare gjør det mulig for brukere å generere kunstige datasett, som omfatter ulike datatyper som bilder, tekst eller strukturerte data, hentet fra et originalt datasett eller datakilde. Denne programvaren gir brukere mulighet til å lage data fra bunnen av, og beskytte personvernsensitiv informasjon samtidig som de iboende mønstrene og relasjonene til kildedataene bevares. Teknikker som brukes for å generere syntetiske data varierer fra datamaskingenerert bilder (CGI) til generative nevrale nettverk (GAN) og heuristiske tilnærminger. Denne teknologien fungerer som et verdifullt verktøy for selskaper som ønsker å strømlinjeforme datasett for testing, opplæring av maskinlæringsmodeller, datavalidering og andre formål. Ved å utnytte syntetiske data kan brukere dempe overholdelsesbekymringer og forhindre eksponering av personopplysninger, og dermed legge til rette for sikker datadeling og bruk. For å sikre sikkerheten og irreversibiliteten til anonymisering, integrerer mange leverandører personvernmekanismer som differensiert personvern, sikring mot reidentifikasjonsrisiko og bevaring av individets personvern. Denne tilnærmingen gjør det mulig for forskere, organisasjoner og andre interessenter å dele data uten å gå på bekostning av personvernet. Syntetisk dataprogramvare gir klare fordeler fremfor datamaskeringsprogramvare. Mens begge tar sikte på å beskytte privat informasjon, skiller syntetisk dataprogramvare seg ut for sin evne til å generere kunstige data og skalerbarhet for å håndtere store datamengder. Dessuten kan det bidra til å løse bekymringer knyttet til algoritmisk skjevhet ved å utjevne skjevheter som er tilstede i det originale datasettet. For at et produkt skal klassifiseres under kategorien Syntetiske data, må det oppfylle følgende kriterier: * Generer syntetiske data, inkludert bilder og strukturerte data. * Konverter personvernsensitive data til fullstendig anonyme datasett mens du beholder granulariteten. * Fungerer sømløst, slik at den generative modellen automatisk produserer data uten eksplisitt programmering.