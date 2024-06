Software Supply Chain Security Solutions - Mest populære apper Mest populære Nylig lagt til

Sikkerhetsverktøy for programvareforsyningskjeden gir automatisert og kontinuerlig overvåking gjennom hele programvareutviklingsprosessen. De analyserer kildekoden, identifiserer potensielle sikkerhetsrisikoer, skanner etter skadelig kode og verifiserer ektheten til tredjepartskomponenter og avhengigheter. Å sikre programvareforsyningskjeden innebærer å beskytte alle trinn i programvareutviklingens livssyklus for å sikre integriteten til sluttproduktet. Dette inkluderer å redusere sårbarheter og trusler som kan kompromittere programvaren. Disse verktøyene oppdager også eventuelle tuklingsforsøk under utvikling eller distribusjon. Ved å sikre at kun pålitelige og validerte komponenter er inkludert, minimerer de risikoen for å introdusere sårbarheter eller skadelig programvare. Sikkerhetsløsninger for programvareforsyningskjeden brukes ofte sammen med verktøy for statisk kodeanalyse for å identifisere og beskytte mot potensielle sårbarheter.